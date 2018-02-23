Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Hollanda Parlamentosu'nun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur. Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu,utancı ve ayıbı yoktur. Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri, bu hakikatin şahididir. Tarih, arşiv kayıtları ve hakikat, parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez."
Bekir Bozdağ: 'Hollanda'nın 1915 kararı yok hükmünde'
23.02.2018 - 20:16 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,Hollanda Parlamentosu,
545892 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545892.aspx
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