Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu’nun gönderdiği hediye olan dizüstü bilgisayar, Amasya Valisi Dr. Osman Varol tarafından İrem Kulaksız’a iletildi.Vali Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Kulaksız ailesinin Merzifon’daki evine gidip kendi hediyesini de verdiği İrem’in doğum gününü kutladı. Sibel Kulaksız da kızının doğum gününde hediye gönderen Soylu ile kendilerini yalnız bırakmayan Varol ve diğer konuklarına teşekkür etti.

