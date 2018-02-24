Bakan Soylu’nun gönderdiği hediye olan dizüstü bilgisayar, Amasya Valisi Dr. Osman Varol tarafından İrem Kulaksız’a iletildi.Vali Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Kulaksız ailesinin Merzifon’daki evine gidip kendi hediyesini de verdiği İrem’in doğum gününü kutladı. Sibel Kulaksız da kızının doğum gününde hediye gönderen Soylu ile kendilerini yalnız bırakmayan Varol ve diğer konuklarına teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Soylu’dan şehit kızı İrem’e doğum günü hediyesi
24.02.2018 - 20:17 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kızı İrem’e doğum günü hediyesi gönderdi.
Bakan Soylu’nun gönderdiği hediye olan dizüstü bilgisayar, Amasya Valisi Dr. Osman Varol tarafından İrem Kulaksız’a iletildi.Vali Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Kulaksız ailesinin Merzifon’daki evine gidip kendi hediyesini de verdiği İrem’in doğum gününü kutladı. Sibel Kulaksız da kızının doğum gününde hediye gönderen Soylu ile kendilerini yalnız bırakmayan Varol ve diğer konuklarına teşekkür etti.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kızı İrem,
546105 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546105.aspx
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