Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Çekya'nın, Salih Müslüm’ün tutuklanması talebini reddetmesinin, batının terörle mücadelede ne kadar çifte standartla hareket ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle andığını ifade etti.Hocalı Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın acısını paylaştıklarını dile getiren Akçay, şunları söyledi:

"Bu katliamı kınıyor, şehit soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hocalı, bir insanlık trajedisidir. Hocalı'da planlı, sistemli bir vahşet yaşanmıştır. Hocalı'da yaşananlar tereddütsüz bir soykırımdır. Soykırım suçu ve cezası uluslararası hukukta bellidir. Hocalı'da yaşanan soykırımın hesabı mutlaka sorulmalıdır."

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, bir televizyon sunucunun, milletvekillerine ve halka karşı suç işleme çağrısı yaptığını belirterek, buna karşı TBMM Başkanvekilinin bir şeyler söylemesini beklediklerini kaydetti.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle Azerbaycan halkının acılarını paylaştıklarını, bu katliamı nefretle kınadıklarını söyledi.Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 7. ölüm yılı olduğunu anımsatan Özkoç, "Necmettin Erbakan ideolojik olarak farklı görüşlere sahip olduğumuz ancak ülke sevgisine, ahlakına her zaman saygı duyduğumuz önemli bir siyasetçidir. Asla kendisinin, ailesinin, çevresindeki bir grubun zenginliğini düşünmemiş, ülkeyi refaha kavuşturmayı hedeflemiştir. Gömlek değiştirir gibi görüşlerini, inançlarını, yol arkadaşlarını değiştirenlerden olmamıştır. Bizim için saygındır, samimidir." diye konuştu.

Özkoç, seçimlerde barajı sıfırlayan kanun teklifini bir kez daha Meclise sunduklarını aktararak, şunları belirtti:

"Bizim mücadelemizin aksine, Meclisin iradesini bir grubun çıkar ittifakına bağlamayı hedefleyen yasa teklifi de bugün Anayasa Komisyonu'na indiriliyor. Oy hesabıyla Meclis iradesini, halkın egemenliğini ele geçirmeyi hedefleyen, bu uğurda oy pusulalarının mührünü, sandık güvenliğini bile hiçe sayacak kadar niyetini açık eden bu ucube düzenlemeye sonuna kadar karşıyız."

"Hocalı Katliamı'na neden kör, sağır, dilsiz kalıyorsunuz?"



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ömrünü millete adayan Necmettin Erbakan'ı, vefatının 7. yılında rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Muş, devlet ve millet adamı vasfıyla öne çıkan Erbakan'ın hizmetlerini ve eserleri unutmayacaklarını dile getirdi.

Hocalı Katliamı'na ilişkin de Muş, "Bu canileri lanetle anıyoruz. Parlamentolarında sözde soykırım kararı alanlara sesleniyoruz, Hocalı Katliamı'na neden kör, sağır, dilsiz kalıyorsunuz? Burada katledilen insanlar ikinci sınıf insan mıydı? Asıl katliamcı Ermenistan'dır ve önce oradaki katliamın hesabını vermelidir." diye konuştu.

Çekya'nın, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm’ün tutuklanması talebini reddetmesinin, batının terörle mücadelede ne kadar çifte standartla hareket ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Muş, şunları belirtti:

"Ne yazık ki batılı ülkeler, terör örgütleri arasında ayrım yapmakta ve kendi işlerine gelen terör örgütleriyle iş birliği yapmaktadır. Salih Müslüm gibi Türkiye'de ve Suriye'de birçok terör eyleminin emrini vermiş bir terörist başını hangi hukuk gerekçesiyle serbest bırakıyorsunuz? Burada hukuki bir karar değil, tamamen siyasi bir karar verilmiştir. Bu terör elebaşıyla ilgili Türkiye'de verilen mahkeme kararları ortadayken, Türkiye gereken bilgilendirmeyi Çekya'ya yapmışken bu kararın verilmesi tamamen teröre destek mahiyetindedir. Bu hukuk garabetini kınıyoruz. Açık bir şekilde söylüyoruz, Çekya, Salih Müslüm'ü serbest bırakarak teröre sahip çıkmıştır. Ama şu hususun bilinmesini isteriz ki Türkiye olarak ne bu terör örgütünün ne de terör elebaşının peşini bırakacağız, dünyanın neresine kaçarsa kaçsın devletimiz onun peşinde olacaktır."

Kerestecioğlu'nun işaret ettiği televizyon sunucunun konuşmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Muş, "Bunu bizim de kınadığımızı ifade etmek isterim. Türkiye'de herkes eşit ve aynı vatandaşlık haklarına sahiptir, vatandaşlarımız arasında kin ve nefreti kabul etmek mümkün değildir. Türkiye bir hukuk devletidir, burada savcılar vardır, mahkemeler vardır, bununla alakalı gerekli süreci onlar yapacaklardır." dedi.

Muş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir akademisyenin yaptığı açıklamayla ilgili de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikata başlandığını bildirdi.