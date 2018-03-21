Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Deni Bölükbaşı hayatını kaybetti. Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Ahmet Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu. Aslen Kırşehirlidir. Babasının adı Hacı Osman, annesinin adı Mediha'dır. Babası Millet Partisi kurucu lideridir. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Dışişleri Bakanlığı’nda son görevi, Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye daimî temsilciliği idi. 1 Mart Tezkeresi sırasında Amerika ile görüşmelerde Türk tarafının heyet başkanlığını yaptı. Ankara eski milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, Türk siyasetinde Anadolu fırtınası ve 1 Mart Vakası adlı kitapların yazarıdır. Bölükbaşı, 23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Bölükbaşı, evli ve 2 çocuk babasıdır.