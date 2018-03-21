Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet ve Kanal D kime satıldı, yen, sahibi kim? Doğan Medya Grubu satılır satılmaz Doğan Medya Şirketleri hangileri diye sorgulamalar başladı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan Doğan Medya Grubu'nu Demirören'e sattı. Peki Aydın Doğan'ın şirketleri hangileri, Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Doğan Medya neden satıldı?

Aydın Doğan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Aydın Doğan'ın sahibi olduğu şirketler 21 Mart'ta Doğan Meyda'ya ait olan medya yayın organları Kanal D, Posta, CNN Türk'u Demirören'e satan Aydın Doğan en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Aydın Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sahip olduğu şirketler hangileridir? İşte detaylar...

DOĞAN MEDYA SATILDI

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar.

DOĞAN MEDYA ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Demirören Grubu böylelikle, bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın almış oldu.

Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet, Kanal D kime satıldı, Yeni Sahibi Kim? Doğan Medya Grubu satıldı. Peki Doğan Medya şirketleri hangileri? Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan Milliyet ve Vatan ardından Doğan Medya Grubu’nu da sattı. Peki Aydın Doğan'ın şirketleri hangisi, Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet ve Kanal D kime satıldı, yen, sahibi kim?

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama.

Hürriyet ve Kanal D satıldı! Doğan Holding ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri sert yükseldi Demirören Grubu'nun, Hürriyet ve Kanal D gibi medyanın öncü şirketlerine sahip olan Doğan Grubu'nu satın almasının ardından Doğan Holding ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri yükselişe geçti.