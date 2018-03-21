Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Medya grubu satıldı. Aydın Doğan, kendisine bağlı olan medya grubundaki yayın kuruluşlarını Erdoğan Demirören'e sattığını açıkladı. Yetkililer, satışı yalanlanmadı ve akşam saatlerinde KAP'a bildirileceğini belirtti. Bu satış konusuyla gündeme gelen medya patronu Aydın Doğan, en çok araştırılan kişilerden biri oldu. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar. Peki Aydın Doğan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Aydon Doğan'ın sahip olduğu şirketler hangileridir? İşte detaylar...

Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet, Kanal D kime satıldı, Yeni Sahibi Kim? Doğan Medya Grubu satıldı. Peki Doğan Medya şirketleri hangileri? Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan Milliyet ve Vatan ardından Doğan Medya Grubu’nu da sattı. Peki Aydın Doğan'ın şirketleri hangisi, Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet ve Kanal D kime satıldı, yen, sahibi kim?

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Aydın Doğan, 15 Nisan 1936'da Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Erzincan'da, üniversite öğrenimini de Marmara Üniversitesi'nde İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır.

Üniversite mezuniyetinin ardından 1958'den itibaren lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yapan Aydın Doğan, 1974'ten sonra da İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetin Kurulu Üyeliği'nin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi oldu.

1979'da Milliyet gazetesini satın alarak ilk defa medya sektörüne yönelmiş, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı olmuştur. 1998'de Tokyo'da organize edilen Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye'den ilk kez seçimle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen kişi oldu.

Hürriyet ve Kanal D satıldı! Doğan Holding ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri sert yükseldi Demirören Grubu'nun, Hürriyet ve Kanal D gibi medyanın öncü şirketlerine sahip olan Doğan Grubu'nu satın almasının ardından Doğan Holding ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri yükselişe geçti.

1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Girne Amerikan Üniversitesi'nden ve 2000 yılında da Ege Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanını aldı.

2004'te Dünya Gazeteciler Briliği toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirilen ilk Türk oldu. 1996'da Aydın Doğan Vakfı'nı kurdu ve kültür, eğitim ve sosyal alanlarda yaptığı çalışma ve projeleri tek bir alanda topladı.

Son dakika! Doğan Medya Grubu satıldı (Doğan Medya'nın Yeni Sahibi) Doğan Medya satıldı mı? Son dakika gelen bilgilere gören Aydın Doğan, Doğan Medya Grubunu Demirören'e sattı.

Ardından kendisinin ve aile fertlerinin ismini taşıyan sekiz okul yaptırdı. Kurduğu Doğan Medya Grubu ile; Meydan, Gözcü, Son Çağrı, Posta, Hürriyet, Radikal, Fanatik, Referans ve Hürriyet Daily News gazetelerini, aynı zamanda Kanal D ve CNN Türk'ün de aralarında bulunduğu 21 televizyon kanalını bünyesine kattı.

1 Mart 2017 tarihinde Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika! Doğan Medya Grubu satıldı (Doğan Medya'nın Yeni Sahibi) Doğan Medya satıldı mı? Doğan Medya neden satıldı? Doğan Medya yeni sahibi kim? Son dakika gelen bilgilere gören Aydın Doğan, Doğan Medya Grubunu Demirören'e sattı.

Aydın Doğan'ın şirketleri;

Gazete Yayıncılığı

• Hürriyet

• Referans

• Turkish Daily News

• Milliyet

• Radikal

• Posta

• Fanatik

• Vatan

TV Yayıncılığı

• Kanal D

• Star TV

• CNN Türk

• FIX TV

• Home Shopping

• D-Smart

• Dream TV

• Dream Türk TV

• Fenerbahçe TV

• Besiktas TV

• Galatasaray TV

• D Max

• D Yeşilçam

• D Plus

• D Çocuk

• D Spor

• T.A.Y TV

• Emlak TV

• Movie Smart

• Movie Smart 2

• Comedy Smart

Radyo Yayıncılığı

• Radyo D

• CNN Türk Radyo

• Slow Türk

• Radyo Moda

TV & Müzik Yapımcılığı

• D Productions

• Kanal D Home Video

• DMC

Haber Ajansı

• DHA

Dergi ve Kitap Yayıncılığı

• Doğan Burda Dergi

• Doğan Egmont

• Doğan Kitap

• bravoo

İnternet

• hurriyet.com.tr

• milliyet.com.tr

• yenibiris.com

• insankaynaklari.com

• hurriyetemlak.com

• emlak.milliyet.com

• hurriyet-oto.com

• arabam.milliyet.com.tr

• sendeyolla.com

• blog.milliyet.com.tr

• milliyet internet tv

• anneyiz.biz.com

Dijital Hizmetler

Doğan Platform

• Doğan Telekom

• Smile ADSL

• Birpa Müşteri Hizmetleri (Call Center)

Dağıtım ve Perakendecilik

• Yaysat (Dogan Dagıtım)

• Dergi Pazarlama Planlama

• D&R

• Smile Holding

Basım

• Doğan Printing Center (DPC)

• Doğan Ofset

Avrupa Faaliyetleri

• DMG International

• Hürriyet Invest BV

• Kanal D Romania

• Euro D

• Euro Star

Diğer Faaliyetler

• Doğan Dış Ticaret (Foreign Trade)

• Doğan Factoring

• Doğan Deutsche Mortgage

Sosyal Faaliyetler

• Aydın Doğan Vakfı