Öğle saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığına gelen Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra Irak’ın kuzeyindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı.
Orgeneral Akar Irak sınırında
21.03.2018 - 17:05 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti.
Etiketler : Orgeneral Akar,
551728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551728.aspx
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