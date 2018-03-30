Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar şöyle: ABD ile Fransa Suriye'de vardiya değişimi yapıyor. Macron'un çıkışı kabul edikemez Fransa'nın tutumu ağıt taktik. ABD'de her zaman olduğu gibi yine kafalar karışık. Trump doğru karar verdi, bizi başkanın söylediği bağlar.

SİNCAR'A OPERASYON SİNYALİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde nasıl operasyon yaptıysak Sincar'a da yaparız. Terör örgütlerine yönelik her türlü faaliyeti yapmamız meşru hakkımız. Almanya ve Yuannistan gibni ülkelerin FETÖ'cülere kucak açması dostluğa sığmaz.