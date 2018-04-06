Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri binbaşı, 3’ü üsteğmen ve 2’si astsubay olmak üzere 6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan binbaşı S.B., üsteğmenler S.K., G.K.,M.İ. ile astsubaylar B.A. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerlerden üsteğmenler G.K. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Binbaşı S.B., üsteğmen S.K. ve astsubaylar B.A. ile G.K ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.