Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihe Kızıldere Olayı olarak geçen, Mahir Çayan ve beraberindekilerin yapılan operasyonla yakalanarak öldürüldüğü sırada samanlığa saklanarak kurtulan ve solculuk kariyeri yapan Ertuğrul Kürkçü, TBMM'ye veda etti.

HDP'den iki dönem aday olarak İzmir milletvekilliği yapan Kürkçü, Meclis'te zaman zaman gerilimlere neden olan vekiller arasında yer almıştı.

HDP'nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili olacak isimler listesinde Kürkçü'nün adı yer almadı.

Kürkçü twitter'dan yaptığı açıklamayla vekilliğe veda etti.

"MERHABA HAYAT"



Kürkçü paylaşımına Meclis'ten fotoğrafını koyarak, "Bu, HDP’nin yürüyüşüne güç katmak, Kürtlerin kurtuluşuna eşlik etmek, faşizmi yenmek, sosyalist bir dünya mücadelesini sürdürmek, yaşadığımız ve çalıştığımız her yeri ve her anı dönüştürmek için yeni bir imkan sadece. Merhaba hayat." sözlerini paylaştı.