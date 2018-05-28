Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Partinin milletvekili adaylarına "çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" vizyonu ile sahaya indi. O isimlerden biri de Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Erol Kaya.

Seçim bölgesindeki evleri tek tek ziyaret eden İstanbul Milletvekili Adayı Erol Kaya, vatandaşın sorunlarını dinleyip tek tek not aldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA: MİLLETİMİZ NEYİN NE OLDUĞUNUN FARKINDA

Seçim çalışmalarını değerlendiren Kaya, ziyaret ettikleri yerlerde hem vatandaşın hem esnafın Türkiye'yi çok iyi okuduğunu ifade etti ve ekledi:

24 Haziran'da Türkiye önemli bir seçim gerçekleştirecek. Bu seçim aslında Gezi olaylarından başlayıp 15 Temmuz'a kadar devam eden, Türkiye'yi avuçlarının içine almaya çalışanlara büyük bir ders olacaktır. Yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin refahı için önemli bir viraj olacak. Vatandaş neyin ne olduğunun bizim kadar hatta bizden daha fazla farkındadır. Ve halkımız Cumhurbaşkanımıza çok güveniyor ve inanıyor. Halkımızın inancını boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.