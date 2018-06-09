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Diyarbakır'daki çatışmada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu
09.06.2018 - 20:04 | Son Güncelleme: 09.06.2018 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır/Lice Birlik Köyü kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs 2018'de bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada ağır yaralanarak GATA'ya kaldırılan J.Uzm.Onb. Uğur Sağlam 09 Haziran 2018 günü şehit oldu.
Etiketler : şehit,diyarbakır,lice,gata,
564021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564021.aspx
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