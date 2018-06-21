Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine odaklanan Türkiye’deki sığınmacı ve yabancılar, Muharrem İnce ve Meral Akşener gibi bazı siyasilerin kendilerini “sınır dışı etme” söylemlerinden endişe duyuyor. İstanbul Suriyeliler Toplum Birliği Başkanı Dr. Mustafa Hamitoğlu “Mülteciler, şu andaki iktidarın ve istikrarın devamını istiyor. Bu yüzden Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için dua ediyorlar” dedi.

Filistin Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazem Antar de, “Her zaman Türk halkına saygı duyduk. Uzun yıllardır buradayız. Çoğumuz doktor, mühendis veya iş adamı olarak hayatını sürdürüyor. Yabancıların Türkiye’den gönderileceği söyleniyor. Umarım mültecilerin korktukları başlarına gelmez” diye konuştu.

BAŞKA ÜLKE YOK

Tercümanlık bürosu sahibi 36 yaşındaki İranlı Behzad H. Şheikhha ise “Türkiye, Orta Doğu halklarının sığınmak zorunda kaldığı bir ülke. Türkiye’den başka gidecek yerleri de yok” ifadelerini kullandı.

Mısırlı fitoterapi uzmanı 54 yaşındaki Halit Müşrif, 24 Haziran seçimlerinde dünyanın her yerinde sevilen, Müslümanlara yardım eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferle çıkması için dua ettiklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okuyan 28 yaşındaki Suriyeli Abdülaziz Eldurra, İstanbul’da eğitimine devam ettiği için kendini dünyanın en şanlı insanlarından biri olarak gördüğünü dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferle çıkmasını istiyoruz. Biz Suriyeliler geleceğimizi kestiremediğimiz için endişe içindeyiz” dedi.

Mısırlı muhasebe müdürü 55 yaşındaki Halit Yusuf da “Ülkede çok güzellikler var. Kendi ülkelerimizde bulamadığımız özgürlük burada var” dedi.

Mısırlı eczacı 38 yaşındaki Ahmet Ferrac ise, kendilerine bu ülkede yaşama şansı tanıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimden zaferle çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Fakültesi mezunu 27 yaşındaki Kosovalı Durim Abazi de “Türkiye’ye sığınmış insanlar, 24 Haziran seçimlerini korku ve endişe ile bekliyor. Uluslararası öğrenci statüsü ile burada yaşamama rağmen onlarla aynı kaygıları taşıyorum. Fakat tüm bu kaygıların ötesinde ben, hem Türkiye için hem de İslam coğrafyası için Erdoğan’ın yeniden seçilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Suriye’deki iç savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan 28 yaşındaki Muhammed Hasan Kernibo, Türkiye’nin dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan bir ülke olduğunu belirterek “Burada huzur içinde yaşıyoruz. Türkiye’de hükûmet değişirse, nereye gidebiliriz?” ifadelerini kullandı.

2004’ten beri Türkiye’de yaşayan doktora öğrencisi 35 yaşındaki Cibutili Ali Farah “2002’den beri devam eden yapısal değişimler, aynı kadro tarafından tamamlanmalı. Burada kullanılan güzel bir deyim var. ‘Dereden geçerken at değiştirilmez’ diye. Türkiye bu kritik dönemde aynı ekiple yoluna devam etmeli” şeklinde konuştu.

İstanbul 19 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümünden bu yıl mezun olan Özbekistanlı 25 yaşındaki Mamurjon Akhmetjonov, “Yabancı bir öğrenci olarak şu anda bize sağlanan şartların devamı için mevcut hükûmeti istiyoruz. Ayrıca iç savaş, terör ve ekonomik sebeplerle Türkiye’ye gelen çok sayıda mültecinin geleceğini de bu seçimler belirleyecek. Muhalefetin söylemleri bizleri korkutuyor” dedi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden gelen 25 yaşındaki Necmettin Aila, Türkiye, birçok problemle mücadele ediyor. Bunların çözümü güçlü bir liderle olur. Cumhurbaşkanı burada okuyan öğrencilere, ikamet ve çalışma izni vereceğine dair bir müjde verdi. Aksi bir durumda Erdoğan yeniden seçilmezse bu çalışmaların tamamı durdurulabilir.