Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 24 Haziran'da tarihî bir seçime gidiyor.

Bir yanda Cumhur İttifakı, diğer yanda Millet İttifakı ile Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçecek olan Türkiye'de nefesler tutuldu.

Araştırma şirketleri ise son anketlerle seçmenin nabzını tutuyor.

En çok merak edilen ise seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağı...

Birçok kesim ilk turda bu işin biteceğine inansa da muhalefet cenahı, seçimlerin ikinci tura kalacağını iddia ediyor.

Ancak ORC tarafından yapılan anket, muhalefetin beklentisinin tam tersi niteliğinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda yüzde 52,7 oy olacak. Partilerin yarışında ise MHP, HDP'yi geçemiyor.

ORC Araştırma'nın 17-19 Haziran arasında 36 ilde toplam 4250 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 ile birinci turda seçimden galip çıkan isim olacak.

CUMHUR İTTİFAKI: YÜZDE 54,7

Ankete göre partiler kıyasıya yarış içerisinde. Partilerin yarışında son durum şöyle: