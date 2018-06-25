İYİ Parti sosyal medya üzerinden, Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
İYİ PARTİ, MECLİS'E 44 VEKİL KOYMAYI BAŞARDI
Meclis'e 44 vekil sokmayı başaran İYİ Parti'de Meral Akşener'in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.
PARTİSİNİN GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.