Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik şartları belli oldu mu, bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ücreti ne kadar, bedelli askerlik ne zaman çıkacak? gibi soruların cevabı bu haberde yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından bedelli bekleyen yüz binlerce vatandaşın gözü hükûmetin yapacağı bedelli düzenlemesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili konunun 24 Haziran seçimlerinin ardından ele alınacağını açıklamasının ardından şimdi tüm bedelli bekleyen vatandaşlar ve ailelerinin aklında ''Bedelli askerlik şartları belli oldu mu, bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ücreti ne kadar, bedelli askerlik ne zaman çıkacak'' bu sorular bulunuyor. Bedelli askerlik için belirlenen yaş ve ücretin belli olduğu iddiası son dakika olarak gündeme geldi. İşte ''Bedelli askerlik şartları belli oldu mu, bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ücreti ne kadar, bedelli askerlik ne zaman çıkacak'' gibi aradıklarınız.

Bedelli askerlikte hükümetin çalışmalarında öne çıkan yaş ve ücret belli oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre 65. hükümet tarafından başlatılan ve neredeyse tamamlanan bedelli askerlik çalışmasında 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedellide elde edilecek gelir doğrudan olarak savunmaya harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuracağı ilk cumhurbaşkanlığı kabinesinin seçimlerde vaat edilen ilk görevi, bedelli askerlik olacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre 65. hükümet tarafından başlatılan ve neredeyse tamamlanan bedelli askerlik çalışmasında şartlar belil olmaya başladı. Bedelli askerlik için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedellide elde edilecek gelir doğrudan olarak savunmaya harcanacak.

Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.

Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet oluşturmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındı.

BEDELLİ ASKERLİKTE EKİM BEKLEYİŞİ

Kurulacak olan cumhurbaşkanlığı kabinesinin konuyu netleştirmesi ardından ilgili yasal düzenlemenin de 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’nin ele alacağı ilk yasalardan biri olması bekleniyor. Bu düzenlemenin ardından da her dönem hükümetin önüne gelen bedelli askerlik talepleri karşısında askerlik konusunda yeni bir düzenleme çalışması gündeme getirilecek.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HAZIRLANIYOR

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler.

Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM

Bedelli askerlik için son açıklamasında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik konusunun 1 Ekim'den sonra meclis gündemine geleceğine işaret etti.

Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu Ekim'den sonra gündeme gelir" dedi.

Daha önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

2014 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMIŞTI

2014 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bedelli askerlik çıkmış ve binlerce vatandaş bedelli askerlikten yararlanmıştı. Bedelli askerlik ile birlikte binlerce vatandaş, 18 bin Türk Lirası karşılığında askerlik görevini yapmış sayıldı.