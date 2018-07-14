Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin başlattığı operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. Operasyonda örgütün ekonomik yapılanması da ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada örgütün 86 şirketi tespit edildi. Bu şirketlere kayyum atandı. Polisin şu anki tespitine göre, örgütün aylık kazancı 10 milyon dolar civarında. Çoğunluğu dolandırıcılık ve zorla ele geçirmeyle elde edilen kazançla ilgili rakamın, soruşturma derinleştikçe daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Tespit edilen tüm mal varlıklarına el konulan yapının milyonlarca dolarlık taşınmaz ve değerli eşyaya da sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Şebekenin ayrıca hayali ihracat yaptığı da yapılan tespitler arasında. 105’i kadın 179 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, firari 56 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri, lüks hayatına rağmen Adnan Oktar’ın üzerine kayıtlı hiçbir şey olmadığını tespit etti. Kandilli ve Sarıyer’de bulunan villaların ise kiralık olduğu öğrenildi.



ALKOL KULLANMAK SERBEST

Yine Oktar grubuna katılan kadınları Oktar’ın zaman zaman anlaşmalı 2 estetikçiye yolladığı ve vücutlarına çeşitli estetik operasyonlar yaptırıldığı iddia edildi. Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında, Adnan Oktar’ın grupta bulunan kişilere şarabın haram kılındığını ikna ederek, diğer alkol türlerinin tüketilmesine izin verdiği ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yeni ihbar ve şikâyetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Örgüt üyesi polisi vurdu

Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekât Polisine ateş eden örgüt üyesinin Mert Sucu olduğu ortaya çıktı. Operasyon sırasında polise ateş açtığı iddia edilen Sucu’nun finanstan sorumlu olduğu öne sürüldü. Mert Sucu’nun Adnan Oktar’ın yayın yaptığı A9 TV’nin de eski sahibi olduğu da belirtiliyor. Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusuna başlandı. Özel Harekât Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.

Oktar’a destek

Adnan Oktar’a destek veren bir grup, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı. Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar’ı tanıdığını belirten Osman Yazaroğlu, “Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen iftiradan ibarettir. Evde bulunan silahlar, devletin verdiği ruhsatlı silahlardır” derken Nursel Tekin ise, “Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim” diye konuştu.