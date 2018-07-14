Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Başarısız 15 Temmuz hain darbe girişiminin yarın ikinci yılı. Canını ortaya koyarak darbeyi engelleyen kahramanlar için bir dizi anma etkinliği düzenlenecek. Darbe girişiminden hemen sonra nöbet tutulan alanlarda etkinlikler yapılacak. Vatandaşlar 15 Temmuz gecesi alanlara çıkarak günlerce demokrasi nöbetleri tuttukları o yerlerde sembolik nöbetler tutarak, darbeye ve darbecilere hiçbir zaman geçit veremeyeceklerini bir kez daha gösterecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında, darbecilere karşı bedenlerini siper ederek hayatlarını kaybeden şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek onlar için dua edecek. Öğle namazına müteakip Valiliklerin belirlediği camilerde Hatmi Şerifler okutulacak ardından yine Valiliklerin organizasyonu ile yemekler verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’daki Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamındaki etkinliklere katılmasının ardından, İstanbul’a geçmesi ve burada gece 22:00’de milletin darbecilere dur dediği nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Şehitler Anıtını ziyaret edecek. Hain darbe girişimi sırasında darbecilerin bombaları ile hedef aldıkları Gazi Meclis’te, saat 14:00’de “Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, “Millet Darbeye Dur Dedi” sergisi açılacak. Yine darbecilerin bomba attığı alana çelenk bırakılarak şehitler için saygı duruşunda bulunulacak. Yurt genelinde de sergiler, paneller, toplantılarla Milletin şanlı direnişi ve şehitler anılacak. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef aldığı Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Cami, Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı gibi sembolik noktalarda da anma etkinliği düzenlenmesi bekleniyor. Gece saat 01:00’da Türkiye’deki tüm camilerde aynı anda salalar okunacak.

ERDOĞAN KÖPRÜDE YÜRÜYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek olan Erdoğan, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

İHA, DARBEYİ UNUTTURMUYOR

FETÖ mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını 23 ilde 31 ayrı yerde sergileyecek. İHA ‘15 Temmuz Fotoğraf’ sergisinin ilki, Gaziantep Sanat Merkez’inde açıldı.