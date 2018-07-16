Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

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Kararnamelerde dikkat çeken detaylar şöyle:

n Avrupa Birliği (AB) Bakanlığının, “Başkanlık” olarak ismi değiştirilirken; Başkanlık Dışişleri Bakanlığına bağlandı.

n Daha önce Başbakanlığa bağlı olan Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

n Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kararname ile “Başkanlık” oldu. Başkanlığın en üst amiri olan başkan, Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

n Daha önce Kalkınma Bakanlığına bağlı olan Kalkınma Ajansları, kurumun kapanmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlandı.

n Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve PTT’nin teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi. Daha önce Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olan TÜİK, kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanırken, ÖİB de Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı.

n Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Değişiklikle kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

n Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine imkânlar sağlayacak.

n Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yurt dışı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

n Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

n Maden ve petrolün tek çatı altında bulunması için kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri de net olarak yeni kararnamede ortaya konuldu. Buna göre, maden ve petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapacak.

ADLİ TIP’TA YERLİ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve üç yıla kadar sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Kurum, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin alımında mümkün olduğunca yurt içi sanayi imkânlarından faydalanılacak.