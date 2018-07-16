Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı DT ile DOB Genel müdürlükleri ile ilgili tanımlamanın yer almaması kapatıldığı yönünde iddialara neden olurken; dün yayımlanan KHK’da bu müdürlüklerin kuruluş kanunları yeniden düzenledi. Yeni yapılanmada kurumların iskeletini oluşturan sanat, edebi, teknik, disiplin gibi kurulları ve il müdürlükleri yeniden yer aldı. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışacak olan iki sanat kurumunun özel bütçeli yapısı ve tüzel kişiliği de korundu. DOB’un “Genel Müdür tarafından yönetileceği” ifadesine de yer verilmedi.