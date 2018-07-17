Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

24 Haziran’da alınan yenilginin ardından CHP’de başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sonrasında parti içi muhalefet ilk adımı dün attı. İlk gün, gerekli olan 634 imzanın 353’ü toplandı.

Muharrem İnce’ye en yakın isim olan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, beraberinde 26. dönem milletvekili Gaye Usluer ve bazı CHP’li isimlerle birlikte TBMM’de imza süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Tüzün, “CHP olağanüstü seçimli kurultayının yapılması talebimizi sizlerin aracılığıyla bütün Türkiye’ye, partimizin yetkili organlarına ve kurultay delegelerimize duyurmak istiyorum” açıklamasını yaptı. Saat 8.30’dan itibaren Türkiye’nin birçok yerinde kurultay delegelerin imza vermeye başladığını söyleyen Tüzün, “Notere koşarak gidip, noter huzurunda imzalarını vermeye başladılar. Olağanüstü kurultay için şu saat itibarıyla toplanan imza 100’ü geçti, gerekli imza sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda değişimi ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

DEĞİŞİM VE UMUT KURULTAYI

Olağanüstü kurultayın adını da açıklayan Tüzün, “Adı ‘Değişim ve umut kurultayı’ olacak. Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde hiçbir ekip, kadro anlayışı barındırmadan sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle, kendine özgü ‘değişim, dönüşüm ve umut kurultayına imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardır” açıklamasını yaptı.

USLUER: KILIÇDAROĞLU SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Gaye Usluer ise değişime işaret ederek, “Yüzü otoriteye, adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük bu rejimi değiştirmenin yolu, demokrasiye inanan milyonların desteğini alarak önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi başta büyük şehirler olmak üzere en fazla sayıda yerel yönetimlerde iktidara taşımaktan geçer. Bugün tam da değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur ve önce kendi içimizde başlatmalıyız. Çünkü tam 9 seçimdir aynı yöntemleri uygulayarak farklı sonuçlar alınamayacağını yaşayarak gördük. 9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı siyasi ömrünü tamamlamıştır” ifadelerini kullandı.

TEZCAN GÖZDAĞI VERDİ

Muhaliflerin Meclis’e basın toplantısı yaptığı saatlerde Genel Merkezde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplandı. Toplantı devam ederken basının karşısına çıkan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Yüzde 51 imza toplanırsa bu (olağanüstü kurultay) bir tüzük emridir. Bizim kanaatimiz bu imzanın toplanamayacağıdır. Parti tabanımız kurultay için doğru zaman olmadığını düşünüyor. 15 gün içinde durum ortaya çıkacak. Böyle bir sayının toplanmayacağı ortaya çıkacak” diye konuştu.

634 İMZA GEREKİYOR

CHP’de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 634 delegenin imzası gerekiyor. Seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için ilk imza ile son imza arasında 15 günlük bir süre sınırlaması bulunuyor. 15 gün içinde delege sayısının nitelikli çoğunluğuna ulaşan muhaliflerin imzaları Genel Merkez’e iletmesi hâlinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da en geç 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekiyor.