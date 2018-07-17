TSK:"Irak kuzeyi Metina bölgesine, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. "
TSK'dan Metina bölgesine hava harekatı
17.07.2018 - 11:58 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Metina bölgesine, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. "
Etiketler : ırak,metina,tsk,
572063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572063.aspx
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