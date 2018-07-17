Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Irak kuzeyi Metina bölgesine, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. "