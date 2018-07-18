Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Rahip Brunson davasında bugün yeni bir duruşma var. İzmir Aliağa'daki duruşmaya ABD'li yetkililer ve rahibin karısı Norine Brunson da geldi.

Bugünkü duruşmada tanıkların ifadeleri dinleniyor. Kilise cemaatinden Levent Alkan salona video konferans sistemiyle bağlandı ve duruşmada ifade vermesi üzerine Brunson'un verdiği talimat ile hiçbir kiliseye giremediğini söyledi. Alkan, "Muhbir olarak görülüyorum. Ayrıca Işık Kilisesi Pastörü de ifademi değiştirmem yönünde telkinde bulundu. Tövbe etmem gerektiğini söyledi" dedi.

Alkan, şöyle devam etti:

"Bir gün kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı. O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden 'Türkler oturamaz' diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır. Ayrıca kilisede bir gizli odada toplanıyorlardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dökümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili harita bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti."

DÜNYAYA GEÇİLEN FOTOĞRAFLAR

Uluslararası medya, daha önce olduğu gibi duruşmaya yine büyük ilgi gösteriyor. Haber ajansları Associated Press (AP) ve Reuters, adliye kompleksi önünde çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti.

Fotoğraflarda kimlik ve pasaport kontrolü yapan jandarma ekipleri göze çarpıyor.

Demirören Haber Ajansı, ABD'li heyetin kimlik kontrolü sırasında araçtan inmediğini bildiriyor.

DEŞİFRE OLDU

35 yıl hapsi istenen ABD'li Andrew Craig Brunson, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlemek iddiasıyla tutuklu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rahibin serbest bırakılmasını istemişti.

20 yıldır Türkiye'de yaşayan Rahip Brunson, FETÖ soruşturmasında ifade veren bir gizli tanığın söyledikleriyle deşifre olmuş ve İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Davanın iddianamesinde, Brunson'un FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek görüştüğü yer alıyor. Ayrıca rahip, İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı 'Mesihin Kürdi Kilisesi'ni kurmakla suçlanıyor.

Suçlamalardan bir diğeri, Gezi Parkı gösterilerinin organizasyonunda yer almak.

Brunson'un 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra bir arkadaşına gönderdiği mailde yazdığı "Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız" cümlesi de iddianameye girdi.

DOLAR YÜKSELDİ

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ardından 4,76'ye kadar gerileyen dolar, FETÖ'cü Rahip Brunson'un tutukluluğun devam edeceği yönde karar verilmesinin ardından 4,76 seviyesinden işlem gören dolar, 4,84'e kadar yükseldi.