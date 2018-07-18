Avrupa Konseyi, OHAL'in uzatılmamasına ilişkin açıklama yaptı. Durumla ilgili memnuniyetini bildiren Avrupa Konseyi açıklamasında, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.