Avrupa Konseyi, OHAL'in uzatılmamasına ilişkin açıklama yaptı. Durumla ilgili memnuniyetini bildiren Avrupa Konseyi açıklamasında, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
18.07.2018 - 18:19 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Konseyi, OHAL süresinin uzatılmamasını memnuniyetle karşıladı.
Etiketler : ohal,avrupa,
572259 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572259.aspx
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