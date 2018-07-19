Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Camlı, “Biz, milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken, beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir” dedi.

Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları’nın da katıldığı açıklamada konuşan İl Başkanı Şerif Camcı, hainlerle kol kola olmayı “onurlu mücadele” olarak tanımlayıp şunları söyledi: “Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engelleyemediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı oluşturmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar. Biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz.”