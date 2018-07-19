Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların 15 bin lira ücret karşılığında, 28 günlük temel askerlik eğitimi almaları şartlı ile bedelli askerlik uygulamasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile uygulamadan yararlanmak isteyenlerin üç ay içinde başvuru yapmaları öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş imzasıyla verilen ‘Torba kanun teklifi’ 18 maddeden oluşuyor. Teklifte, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların 15 bin lira ücret, 28 günlük temel askerlik eğitimi almaları şartıyla bedelli askerlik yapabilecekleri öngörülüyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları askerlik hizmeti boyunca ‘ücretsiz izinli’ sayılacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşları da 2 bin avro karşılığında uzaktan eğitimle bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak. Engelli vatandaşlar ise 28 günlük temel eğitim şartından muaf tutulacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin teklifin yasalaşmasından sonra üç ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Teklifte 15 bin liralık ücretin tek seferde ödenmesi de öngörülüyor.



ONLAR DA YARARLANACAK

Sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

PİLOTLARDA DENEME SÜRESİ KALKIYOR

Teklif ile TSK’nın dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslar da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığına, azami yaş sınırının 32 olmak üzere adayların yaş aralığını belirleme yetkisi veriliyor. Sağlık sebepleri hariç TSK’dan ilişiği kesilenlerin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alınıyor. Düzenlemenin gerekçesinde, “Pilot açığı dikkate alındığında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca acil olduğu kıymetlendirilmektedir” denildi. Teklifle, deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresi de 2 yıla çıkarılıyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden harp okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına öğrenci alınabileceğine yönelik uygulama 2020 yılına kadar uzatılıyor.

1 MİLYON 300 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Bedellide 28 günlük temel eğitim askerlik şartına gelen eleştiriler ise karşılık bulmadı. AK Partili Muş, bu konuda geri adım atılmayacağını dile getirdi. Muş, uygulama kapsamına girenlerin sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu, elde edilecek gelirin ise TSK’nın ve savunma sanayiinde kullanılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildiğini söyledi. Muş, bedelli askerliğe ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Millî Savunma Bakanlığına verileceğine, askerliğin yapılacak yeri de Bakanlığın belirleyeceğine dikkati çekti.