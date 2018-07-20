Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve terörden arananların yer aldığı Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri listede bulunan teröristler yurt içinde ve yurt dışında yürütülen başarılı operasyonlarla bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son 5 ayda PKK’nın sözde üst düzey sorumluların yer aldığı Kırmızı Liste’den 5, Gri Liste’den 11, Mavi, Yeşil ve Turuncu listelerden de 1’e olmak üzere toplam 19 terörist ölü ele geçirildi. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nde Kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Erzurum saha sorumlusu “Panzer Kemal” kod adlı Medeni Sayılgan’ 7 terörist ile birlikte ölü ele geçirildi. Aynı günlerde, Kırmızı Liste’deki hainlerden PKK’nın sözde Amanos saha sorumlusu “Wedat-Amed” kod adlı Seyithan Sinet Hatay’da, Yusuf Şek ise Ağrı’da etkisiz hale getirildi. Yine Kırmızı Liste’de aranan PKK’lı Sefer Açar Haziran ayında Bitlis’te imha edildi. Bu ay ise Gümüşhane’de düzenlenen operasyonda Kırmızı Liste’de aranan “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır’ı etkisiz hale getirildi. Yakaşır’ın Trabzon Maçka’da 16 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden terörist olduğu belirlenmişti.



12.5 milyon lira ödül verildi

Yurt içi ve Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda Gri kategoride yer alan teröristlerden “Delila” kod adlı Zeyne Miran, “Baran” kod adlı Haydar Gül, “Demhat” kod adlı İsmail Özdemir, “Sema” kod adlı Zühre Yariçi, “Adil” kod adlı Muhdi Başçı, “Şevger” kod adlı Zeynal Küçük, “Fuat Fikri” kod adlı Fuat Akkaya, “Kendal” kod adlı Adnan Çelik, “Ferhat Dersim” kod adlı Ertan Erol, “Hamza” kod adlı Ahmet Taşçı, “Mervan” kod adlı Yunus Dalgın adlı teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, Nisan ayında 3 PKK’lıyı etkisiz hale getirerek Mavi, Yeşil ve Turuncu listelere de birer çizik attı.

Öte yandan Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz’da düzenlenen hava harekâtında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK’nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi. Bu arada ihbarlarıyla teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara bugüne kadar yaklaşık 12,5 milyon lira para ödülü verildi.