Milli Savunma Bakanı Akar: "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz."
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
20.07.2018 - 12:14 | Son Güncelleme: 20.07.2018 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler : hulusi akar,bedelli askerlik,
572565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572565.aspx
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