Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Son olarak Şanlıurfa’da bir hasta yakınının doktora parke taşıyla saldırmasının ardından sağlıkta şiddet yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını artık polisin koruyacağını söyledi. Twitter adresinden açıklama yapan Koca, İçişleri ve Adalet Bakanlarıyla yaptığı değerlendirmelerde sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik mevzuatta birçok düzenlemenin yapılmış olduğunu, sıkıntının uygulamada yaşandığını gördüklerini belirtti. Ayrıca, acil servislerdeki özel güvenlik görevlilerin şiddet olaylarının önüne geçemediğini söyleyen Bakan Koca şunları söyledi:



24 SAAT GÖREV YAPACAK

Şiddete maruz kalan veya tanık olan sağlık personelinin soruşturma işlemleri için emniyet birimlerine davet edilmesi birtakım problemler doğuruyor. Ayrıca suçüstü olmakta birlikte ifadesi alınan saldırganın kısa sürede salıverilmesi caydırıcılığı engelliyor. Kamu vicdanını yaralayarak infiallere yol açıyor. Talebimiz üzerine İçişleri Bakanlığımız problemlerle ilgili tedbirleri artırmak üzere bir genelge yayınladı. Acil hasta yoğunluğu fazla olan hastanelerimizde 24 saat esasına göre polis görevlendirilecek. Adli görevinin yanı sıra önleyici görevini de yerine getirmesi sağlanacaktır. Sağlık personeline karşı işlenen suçlarda işlemler, hasta bakım hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili sağlık kuruluşlarında yerine getirilecektir.

Doktorlar aikido ile kendisini koruyacak

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ın hasta yakınları tarafından başına kaldırım taşıyla vurulup ağır yaralanması Denizli’de protesto edildi. Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten, günlük en az 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Alten, şunları söyledi: Bu konuyla ilgili tüm yetkilileri ve yöneticileri acil tedbir almaya davet ediyoruz. Şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istiyoruz. Kendimizi savunmak adına üyelerimize ücretsiz ‘aikido’ kursu açmaya karar verdik.