Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin dört bir yanında bulunan 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. Proje kapsamında ilk güvenlik kamerası Keçiören’de devreye sokuldu. ‘Kamera - Güvenlik İzleme Merkezi’ birimindeki görevliler 24 saat boyunca parkı takip edecek. Ayrıca IP kamera sistemi sayesinde Emniyet birimleri de parkları takip edilebilecek. İstanbul Silivri’de de, ‘Güvenli parklar, huzurlu aileler’ projesi kapsamında ilçe genelindeki tüm çocuk parklarına 24 saat kesintisiz kayıt yapan güvenlik sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Proje 225 çocuk parkını kapsıyor. Sistem, her park için sabit ve hareketli kameralardan oluşacak.