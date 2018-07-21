Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı