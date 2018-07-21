Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist öldürüldü
21.07.2018 - 18:23 | Son Güncelleme: 21.07.2018 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Etiketler : tsk,ırak,
572767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572767.aspx
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