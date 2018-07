Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Bedelli askerlik uygulamasını öngören kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri yarın başlıyor. 28 günlük zorunlu eğitim şartının kaldırılmasına kesin gözüyle bakılırken, bu kararda her bir kişinin 28 gün boyunca devlete getireceği maliyetin de etkili öğrenildi.

AK Parti yönetimi ve Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bürokratlarının bedelli askerlik uygulamasına yönelik yaptığı değerlendirme toplantılarında, 28 günlük zorunlu eğitimden vazgeçilmesine MSB’nin de sıcak baktığı belirtildi. Bakanlık bürokratları tarafından AK Parti yönetimine “400 bin başvuru olsa, bunları en az 7-8 gruba ayırıp, zamanlamalarını, planlamalarını yapmak büyük külfet. Çünkü 28 gün de olsa burada da normal askerlik süreci işleyecek, sağlık raporları, askerlik başvuruları, askere alış, terhis vs. hepsinin yerine getirilmesi gerekecek. Yığılma sebebiyle hepsini aynı anda askere almak zaten mümkün değil, birliklerin kapasite durumuna göre değerlendirme yapılıp, etap etap askere alınacaklar. Hem personel açısından, hem bürokratik süreç açısından, bir külfet söz konusu” bilgisi verildi.

Bedelli askerlikle ilgili toplantılarda, bir kişinin 28 günlük eğitimi nedeniyle devlete maliyeti de gündeme geldi. AK Parti yöneticileri tarafından bir kişinin 28 günlük maliyetinin 3-4 bin lirayı bulacağına yönelik iddiaları gündeme getirmesi üzerine, MSB bürokratlarının rakamın bu kadar yüksek olmayacağını dile getirdikleri öğrenildi. Ancak, bir kişinin kışladan adımını atması ile beraber, temizliğinden, ısıtmasından, kıyafetinden yeme-içmesine kadar devlete maliyet çıkaracağına dikkat çekildi. AK Parti kurmayları, 400 bin başvuru olması durumunda, her bir kişinin maliyetinin 2 bin lira olacağı hesabından hareketle bile, devlete toplamda 800 milyon liralık bir maliyet çıkacağını dile getirdi. AK Parti ayrıca, maddi külfetinin yanı sıra 28 gün de olsa, normal askerlik prosedürünün işleyeceğini, bunun da hem personel, hem kaynak, hem de zaman açısından külfete yol açacağı görüşünde.