Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu.

Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu

Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.