Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu.
Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu
Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.
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Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu.
Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu
Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.
Etiketler : bakan yardımcıları,yeni kabine,