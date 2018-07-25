İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren rahip Andrew Brunson hakkında bugün yeni bir karar verdi. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına hükmetti.
ABD'li rahip Brunson, ev hapsine alındı
25.07.2018 - 14:45 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süredir hapiste tutulan ABD'li rahip, adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkıyor.
Etiketler : abd,brunson,ev hapsi,
573262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573262.aspx
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