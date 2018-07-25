Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren rahip Andrew Brunson hakkında bugün yeni bir karar verdi. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına hükmetti.