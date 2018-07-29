Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

JOHANNESBURG

“Bedelli askerlik çıktı. Kalıcı askerlik düzenlemesi nasıl olacak, formül ne olacak?” sorusu üzerine Erdoğan “Arkadaşlarım o konuyu çalışıyor. Biz hedefi veriyoruz, arkadaşlarımız bakıyor. Önümüze getirecekler. Ondan sonra nihai kararımızı inşallah vermiş olacağız” dedi. Erdoğan, ‘Profesyonel askerliğe geçiş net bir şekilde ortaya konmuş olacak’ diyebilir miyiz? sorusuna ise şu cevabı verdi: “Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1,5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu eğittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.”

G. Afrika FETÖ’nün yığınak yeri

Güney Afrika Devlet Başkanı Cryil Ramaphosa ile FETÖ’nün bu ülkedeki faaliyetleri hakkında görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Her şeyi konuştuk. Konuşmanın ötesinde onların Millî Eğitim Bakanları ile bizim Maarif Vakfının ortaklaşa çalışmanın içine girmesini teklif ettik. Güney Afrika, FETÖ’nün Amerika ve Almanya’dan sonra en fazla yığınak yaptığı yerlerden biri” dedi. Erdoğan “Johannesburg’da ‘külliye’ dedikleri yeri yaptıran kişi, İstanbul’da Burhaniye’de oturduğum dönemde komşum. Ama şahsen tanımam kendisini. Aldıkları himmetler o adamda toplanırdı. Edebi yerinde olan birisi değil. Bunları biz biliyoruz. Bunları da kendilerine anlattık. ‘Bunlar Türkiye’den gelip burada sizin rejiminize adam yetiştirmiyor. Sizin onlara teslim ettiğiniz çocukları, kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup, sistemin içinde burayı ele geçirme operasyonlarını yapıyorlar. Biz, geç fark ettik, bedelini ağır ödedik. Aynı yanlışa siz de düşerseniz siz de bunun bedelini sonra çok ağır ödersiniz’ dedik. Ramaphosa bu konuda Zuma’dan (Eski Güney Afrika lideri) daha duyarlı. Zuma’ya bunları birkaç kez anlattım ama hiçbir netice alamadım. Şimdi temenni ederim ki şu andaki başkanla bu konuda inşallah netice alırız” diye konuştu.