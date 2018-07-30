Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olağanüstü kurultay için harekete geçen Muharrem İnce, delegelerden istediği imzaları alamadı.

İmza sürecinin son gününde de ısrarla çalışmalarına devam eden İnce'nin bugünkü durağı noterdi.

İMZA SORUSUNU CEVAPLAMADI



Cumhurbaşkanı adayı olacağını, seçilememesi durumunda 45 gün içinde istifa edeceğine dair taahhütname veren İnce, imzalar konusunda gelen soruları geçiştirdi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları;

"51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ve önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım.

"KOLTUK DERDİNDE DEĞİLİM"

Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. 'Seçime 50 gün kalınca gel adayımız ol' deyince olmuyor bu.

"DERDİMİZ ÇOCUKLARIMIZ, DERDİMİZ MEMLEKET"

Sayın genel başkanımıza da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzdeki 5 yıl sonra seçimde aday olmayacağı de kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim.

Ben imzaların sorumlusu değil. PM üyemize ve vekillerimize sorun."