Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün kabine toplantısında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Ve cumhurbaşkanımızın Cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detayları ele alındı. Bu Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak. 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı. Daha genel bir çerçevede baktığımızda 100 günlük programda öncelikli amaç yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması. Oluşturulan yeni birimlerin başkanlıkların teşekküllerinin tamamlanması ve üst düzey atamaların yapılması.

Üst düzey atamaların yanı sıra devam eden projelerin hayata geçirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor. 2019 – 2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak. Tabi burada bizim öncelikli hedefimiz, 2023 hedefleri çerçevesinde bütün bakanlıklarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi. Sayın cumhurbaşkanımız da bu hususun altını çizdiler.

SAYESİNDE TERÖRE DARBE ÜZERİNE DARBE VURMAKTADIRLAR

Bir diğer önemli konu, tabi ki iç ve dış tehditlere yönelik terörle mücadele konusu. Dün MGK’da ele alındığı üzere, güvenlik tehditlerine karşıda mücadelemiz en yoğun şekilde devam edecek. Memnuniyetle ifade edebilirim, güvenlik birimlerimiz arasında yakalanan eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurmaktadırlar.

Bir diğer önemli konu, o da bildiğiniz gibi Suriye’de devam eden savaşın siyasi çözüm yoluyla sonuçlandırılması. Bir dizi siyasi girişim hala devam ediyor. Bunlardan önemli bir ayak Soçi toplantılarıydı. Türkiye İran ve Rusya’nın da iştirakiyle toplantıda Soçi’de ele alındı. Bu toplantının öncelikli amacı yeni anayasa komisyonunun teşkil edilmesiydi. Biz de sürece etkin şekilde katkı vermeye devam edeceğiz.

Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı, gerek PYD YPG gerek DEAŞ’a karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek.

TEHDİTKAR DİL ASLA VE ASLA KABUL EDEMEZ

Bildiğiniz gibi bir diğer önemli konu, son günlerde ABD ile aramızda yaşanan bir gerilim var. Burada devam eden adli süreçle ilgili yer yer Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamaları… Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Tehdit ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir. Özellikle ABD’nin Türkiye’de devam eden adli konuyu gerekçe göstererek ve bahane ederek, Türkiye’ye yönelik tehditkar dil kullanması asla ve asla kabul edemez. Türkiye bu stratejik ortaklığı devam ettirmek için kendine düşeni yapmıştır. Amerikan makamlarının PYD ile angajman ve FETÖ ile mücadele konusunda adım atmadığı göz önünde bulunduğunda Türkiye’nin tutumunun ne kadar haklı olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Biz rasyonel duruşumuzu devam ettireceğiz.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.