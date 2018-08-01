Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Selahaddin Eyyubi Havalimanında tören düzenlendi.

EVLADININ YASTIĞINA SARILDI

Hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, tören sırasında evladının yastığına sarılarak üzüntüsünü yaşadı.

ACILI BABANIN İLK SÖZLERİ: VATAN SAĞ OLSUN

Törendeki hareketiyle herkesi ağlatan acılı babanın, olay sonrası kendisini arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun" dediği ortaya çıktı.