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CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
02.08.2018 - 16:10 |
Son Güncelleme:
02.08.2018 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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CHP'li muhalifler topladıkları imzaları CHP Genel merkezine getirdi.
CHP PM üyesi Gaye Usluer:"630 noter onaylı imza toplandı "
Etiketler :
chp,
574495
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574495.aspx
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