Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de genel kurultay tartışması sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklama ile "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor" dedi.