CHP'de genel kurultay tartışması sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklama ile "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor" dedi.
Son dakika CHP'den olağanüstü kurultay açıklaması
02.08.2018 - 18:20 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, genel kurultay ile ilgili açıklama yaptı. Erkek, olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığını ifade etti.
Etiketler : chp,olağanüstü kurultay,
574514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574514.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER