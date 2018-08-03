Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’te grubu bulunan dört parti ortak açıklamayla ABD’yi kınadı. Bahçeli alınan kararı “kepazeliğin somutlaşmış hâli” diye yorumladı. TBMM Başkanı Yıldırım “Keyfî ve hukuksuz” derken CHP lideri Kılıçdaroğlu da “Amerika’daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı” ifadelerini kullandı.

ABD’de bir malımız var, FETÖ!

ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkındaki müeyyide kararına Soylu’dan sert bir tepki geldi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD’de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de kararla ilgili şunları söyledi: Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD’de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep’te küçük bir zeytinlik alırım.

BAHÇELİ: EN UFAK GERİ ADIM FELAKETTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım açıklamasına ilişkin “Kırmızı çizgiyi çoktan geçtiler” dedi. Bahçeli özetle şunları söyledi: Kepazeliğin somutlaşmış hâli. ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükûmetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir. Aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz... En ufak geri adım felakettir. Barbar hevesler beyhudedir. Türk milletine vahşi batı şartlarıyla mukabele edenler, çete mantığıyla müdahaleye kalkanlar Allah’ın izniyle yine püskürtüleceklerdir. Ülkemizin Pensilvanya’daki haini iade taleplerine adalet hatırlatması yapan ABD’nin, konu papaz olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispat ve iraesidir. Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır. Esasları kapsamında aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir. ABD zor ve dayatmalarla taviz koparacağını düşündükçe yanlış üstüne yanlışa düşecek, yanılgıdan yanılgıya sürüklenecek, hem dost, hem ortak, hem de müttefik bir ülkeyi bir süre sonra kaybetme ihtimaliyle karşılaşacaktır. Kaldı ki F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili yaşanan gerilimlerin yeni müeyyidelerle desteklenmesi iki ülke arasındaki diyalogları dinamitleyecektir. ABD aklını başına devşirmeli, Türkiye’yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhâl vazgeçmelidir. Unutulmasın ki, Türk milleti tek yürektir, tek nefestir, tek sestir, Evanjelist Mike Pence ve zihniyetiyle birlikte emperyalizm zehrine tümden karşıdır. Açık açık duyuruyor ve ikaz ediyorum: Bu ülkeyi yıkamazlar, bu millete diş geçiremezler, bu devleti dize getiremezler.

KILIÇDAROĞLU: KARARI DOĞRU BULMUYORUZ

Türkiye’nin ABD’nin müttefiki olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin müeyyide kararıyla ilgili olarak şunları söyledi: ABD’nin aldığı karar, Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir mesele varsa oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika’daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır. Biz bunu bekliyoruz. Bunu yapabilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş olur. Ayrıca konunun soğukkanlı bir biçimde ve daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi lazım.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: HUKUKSUZ VE KEYFÎ BİR ADIM

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD’nin aldığı yaptırım kararını eleştirdi. TBMM Başkanı Yıldırım “ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfî bir karardır. Türkiye’deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA VE İRAN KARARI KINAMIŞ

Rusya Federal Meclisinin alt meclisi Duma’dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik müeyyide kararına tepki geldi. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’yi eleştirerek “Kendi çıkarlarına uymayan her ülkeye müeyyide uyguluyorlar” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise “ABD’nin, ülkenin müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarına illegal müeyyide uygulaması ABD’nin baskı ve şantajı politikacılık yerine takip ettiğini göstermesi dışında ABD’nin yaptırım uygulamaya olan bağımlılığının sınırsız olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

MAHİR ÜNAL: GEREKEN HER ŞEY YAPILACAK

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan ABD’nin skandal kararına sert tepki geldi. ‘’Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek’’ diyen Mahir Ünal, şunları söyledi: Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan bir tutumdur. ABD’nin kasımdaki seçimler için bunun bir iç siyaset malzemesi hâline geldiğini gösteriyor. Türkiye rasyonel zeminde kalmaya devam edecek. Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek. Brunson arkadaşına attığı bir mesajı kabul ediyor. O mesajı okuduğunuzda aslında Brunson’un Türkiye’deki görevinin ne olduğu ne yapmaya çalıştığı görülüyor. Bu çerçeveden baktığınızda biz 15 Temmuz’u PKK terör örgütünü bölgede yaşananları bütün bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz.