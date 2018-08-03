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Diyarbakır'da 2 terörist teslim oldu
03.08.2018 - 19:30 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden biri ifadesinde Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden biri olduğunu itiraf etti.
Etiketler : diyarbakır,terörist,
574650 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574650.aspx
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