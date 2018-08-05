Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıl önce düzenlenen ihaleyi kazanarak Kanal İstanbul'un etüt işlerini 35 milyon liraya alan Yüksel Proje Uluslararası A.Ş'nin saha çalışmalarında sona geldiği öğrenildi.

7'NCİ KÖPRÜ NETLEŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile haftalık olağan toplantılar yapan şirket, projenin fiziki taslağını ve yapılan etüt çalışmalarına ilişkin son raporları bu ay teslim edecek. Hatırlanacağı üzere, daha önce olası riskler göz önünde bulundurularak, kanala yönelik deprem çalışması yapılmış, güzergâhta 100, 500, 2 bin 400 yıllık depremsellik çalışmaları tamamlanmıştı. Kanalın kaç büyüklüğünde depreme dayanacağı, deprem kaynaklı tsunami olasılığı, Karadeniz-Marmara arasında rüzgâr verileri çalışması, zemin ve jeolojik durumu da bu kapsamda ele alındı. Öte yandan daha önce kanal üzerinde 6 köprü yapılması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 7. köprünün de planlama çalışmaları başlatılmıştı. Bu konu da karara bağlandı.

YİD DIŞINDA İKİ ALT MODEL VAR

Kanal İstanbul ihalesinin Yap-İşlet- Devret (YİD) modeli ile yapılması kanunla hükme bağlanmıştı. Buna ilave iki alt model daha planlanıyor. Buna göre, kurulacak iki butik şehirde yapılacak konutlardan arsa sahipleri de faydalanacak. İhaleyi kazanacak firmalar buraları satıp gelir elde edecek.