Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milano ve New York’un ardından 1996 yılında Akmerkez’de İstanbul şubesi açılan Paper Moon dünya restorantları arasına girdi. Dünya genelinde hizmet veren İtalyan restoranlarını değerlendiren Italiana Magazine Catering, Paper Moon İstanbul’u ‘Dünyanın En İyi 70 Pizza Restoranı’ndan biri seçti. Düzenlenen ödül töreninde Paper Moon adına ödülü Papermoon’un tanınmış İtalyan şefi Giuseppe Pressani aldı.

Yapılan bilgilendirmede; 2017’de ‘Yılın En İyi Dergisi’ seçilen Italiana Magazine Catering’in dünya genelindeki İtalyan gastronomi dergileri ve ICE Ajansı’nın katkılarıyla yürüttüğü araştırma 2 yıl sürdü. İtalyan Şef Giuseppe Pressani yönetimindeki profesyonel kadrosuyla Akdeniz seçkisinin en lezzetli menülerini misafirlerine sunan Paper Moon, dünyanın en iyi 70 pizza restoranı arasında gösterildi.

84 ülke restoranları değerlendirildi

84 ülkede hizmet veren İtalyan restoranları arasında yapılan araştırma ve değerlendirme süreci ile bir yandan İtalyan mutfağının seçkin menülerine ve eşsiz lezzeti pizzaya dikkat çekildi. ‘Dünyanın En İyi 70 Pizza Restoranı’ arasına giren restoranlar, düzenlenen gecede ödüllendirildi. Gastronomi uzmanı ve televizyoncu Fabrizio Nonis’in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde plaketi Paper Moon Şefi Giuseppe Pressani aldı.