Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında bilişimle gelişimi ve dijital dönüşümü hızlandıracak. Eğitimde “Big Data” ve geleceğin teknolojisine büyük önem veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) Merkezini 100 günlük eylem planı açıklanmadan önceki gün ziyaret ederek büyük veri, yapay zeka ve siber güvenlik hakkında bilgi almıştı. MEB, her çocuğun okul öncesinden üniversiteye ilgi, yetenek ve becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için elektronik portfolyo sisteminin kurulması hedeflerken, bakanlığın mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemini kullanacak.

Sistemin çalışma biçimini anlatan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) üyesi Ziya Karakaya, “Eğitimde veri madenciliği, sadece veri almak ve işlemek değil. Aynı zamanda yapay zeka teknolojilerini de kullanarak geleceğe yönelik somut sonuçlara ulaşmayı sağlar. Bu tür çalışmaları çok değerli görüyoruz ve inanılmaz derecede vizyonel bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin geleceğini garanti altına alacak teknolojiler sayesinde bilgi devrimini ve dijital dönüşümü yakalayabiliriz. Sadece kısa vadede değil, çok uzun vadede ülkemize çok şey katacak, eğitim açısından çok değerli sonuçlar üretecek çalışmalardır. Öğrencilerin profilini ortaya çıkaran elektronik portfolyo, gelişimi ortaya koyar. Sadece öğrencinin değil, okulun, öğretmenin, güncel olayların eğitim üzerindeki etkisi gibi, çok yönlü bilginin bulunduğu yapılardır. En önemli ürünlerden biridir ve oradaki bilgilerle de çok değerli sonuçlar elde edilir” ifadelerini kullandı.