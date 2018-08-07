Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Gabar mevkiinde 07 Ağustos 2018 saat 17.25 sıralarında İHA ile 5 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
07.08.2018 - 19:30 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,terörist,
575228 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575228.aspx
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