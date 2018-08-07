İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski komiser yardımcısı K.Y, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski komiser yardımcısı tutuklandı
07.08.2018 - 20:04 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı tutuklandı.
İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski komiser yardımcısı K.Y, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler : çankırı,fetö,
575230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575230.aspx
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