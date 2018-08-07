İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama  kararı çıkarılan eski komiser yardımcısı K.Y, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
 
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.