Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi.

Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.

Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.