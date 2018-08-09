Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



14 Ağustos’ta ATO Congresium’da yapılacak sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, sempozyumda AK Parti’nin kuruluşundan bugüne bütün politikaları çeşitli başlıklarda ele alınacağını söyledi.

“Siyaset ve devletin dönüşümünde AK Parti” başlıklı ilk oturumun açılış konuşmasını AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın yapacağını aktaran Miş, “AK Parti dış politikasına farklı bakışlar” başlıklı ikinci oturumun açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “AK Parti döneminde Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma” başlıklı üçüncü oturumun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “AK Parti döneminde hukuk, toplum, kültür” başlıklı son oturumun açılış konuşmasını da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün gerçekleştireceğini kaydetti.

Miş, “Kuruluşundan Bugüne AK Parti” üst başlığıyla siyaset, dış politika, ekonomi ve toplum konularının işlendiği 4 ciltlik bir set hazırladıklarını da sözlerine ekledi.