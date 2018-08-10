Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti’de bundan önce gerçekleşen seçimlerin sonrasında yapıldığı gibi 24 Haziran seçimleriyle ilgili de muhasebe gerçekleştiriliyor. Genel seçimlerin değerlendirilmesi ve Mart 2019’da yapılacak seçim hazırlıklarını konuşmak üzere 81 ilin Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezleri Başkanları bugün bir araya geliyor. 3 gün sürecek kamp Kızılcahamam’da yapılıyor.

BÖLGE BÖLGE ELE ALINACAK

Yaklaşık 200 kişinin katılması beklenen kampta tüm seçim bölgelerinin sonuçları bir bir ele alınacak. Hangi bölgelerde oy kaybı yaşandığı, hangi bölgelerde oy oranın artırıldığının değerlendirmesi yapılacak. Oy kaybı yaşanan yerlerde de kaybın nedenleri araştırılacak. Kamp boyunca seçim sürecinde yürütülen kampanyaların ve söylemlerin etkileri de değerlendirilecek. Çalışmaların eksikleri ve hataları da tespit edilecek. Toplantıda belirlenen eksiklikler ve hatalar rapor hâlinde MYK ve MKYK’ya aktarılacak.

YEREL SEÇİME HAZIRLIK

Kampta 2019 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimin hazırlıkları da masaya yatırılacak. Yerel seçimler kapsamında hangi adımların atılacağı hangi seçim stratejilerinin uygulanacağı, hata ve eksiklerin yeni seçim sürecinde bir kez daha yaşanmaması için hangi tedbirlerin alınması gerekeceği de bu toplantıda konuşulan başlıklar arasında olacak.

AK KADROLAR SAHAYA İNECEK

AK Parti’nin 18 Ağustos’ta gerçekleştireceği 6’ncı Büyük Genel Kongresi sonrasında da yerel seçim çalışmalarına başlayacak. Seçim İşleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığının planlamaları doğrultusunda AK kadrolar yeniden sahaya inecek.